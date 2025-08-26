20 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹಾಳು ಪಟ್ಟಣವಾದ ಕುದುರೆಮುಖ: ಸಾಹಿತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ

<p><strong>ತರೀಕೆರೆ</strong>: ‘ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುದುರೆಮುಖವು ವಿಶ್ವಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38ನೇ ಜೈವಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕುದುರೆಮುಖ ಪಟ್ಟಣ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಳು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ 70-80 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ವೈಭವದ ಬದುಕನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪದಿಂದ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರಾವಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಕುದುರೆಮುಖ ಪರಿಸರ ಚಿಂತನೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯರು ನೀಡುವ ಆಹಾರದಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಿಸಾಕುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಜನರು ಇನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ದಳವಾಯಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪವು ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜೆ.ಎಂ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಸಾಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆರ್.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಉಡೇವಾ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಅನಸೂಯ, ಮರುಳಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪಟೇಲ್, ಅರಿವು ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಣ್ಣ, ಭಗವಾನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಯಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>