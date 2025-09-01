ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾಣದ ನೂತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುವುದು
- ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ, ಶಾಸಕ
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೂತನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ
LibraryNarasimharajapura

