ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೃತ ಯೋಧ ಗಿರೀಶ್‌ಗೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:03 IST
ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯೋಧ ಗಿರೀಶ್‌ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು ಕಡೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
chikkamagaluru

