ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ | ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 29 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ

<p><strong>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ:</strong> ಜೂನ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರವರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 29 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಗೆ 5 ಕಡತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಲೇ ಇಡಲಾದ ಕಡತಗಳು 4 ಇವೆ. ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಯಿರುವ ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇ ಪೌತಿ ಖಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನಧಿಕೃತ ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ₹1ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಪುನಃ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಇಇ ಕೆ.ಟಿ.ಸಾಗರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>