ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictchikkamagaluru
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ:ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ರೈತಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ
ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:20 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:20 IST
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
