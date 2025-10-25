ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ: 9.12 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹9.12 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:16 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:16 IST
