ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ

ಅಜ್ಜಂಪುರ: ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ; ವ್ಯಯಿಸಿದ ಮೊತ್ತವೂ ಕೈಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ
ಜೆ.ಒ.ಉಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:39 IST
