ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸೀತೂರು: 8ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹45 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ

ಸೀತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬಬಾರದು.
ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಶಾಸಕ
chikkamagaluru

