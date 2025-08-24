ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಸಾಕ್ಷರತೆಯಂತೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ: ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಆತಂಕ

ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಆತಂಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗದವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಧ್ರುತಿಗೇಡಬಾರದು.
ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್
Kota

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT