ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ: ‘ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೂ ದಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
– ಸಿ.ಆರ್‌.ಪ್ರವೀಣ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
Chikkamagalur

