ಹುಲಿ ಗಣತಿ: ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದೊಳಗೆ ಚಾರಣ ಸ್ಥಗಿತ 

<p><strong>ಕಳಸ:</strong> 'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜ. 5ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಚಾರಣ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕುದುರೆಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದ್ದರಿಂದ ಕುದುರೆಮುಖ, ಗಂಗಡಿಕಲ್, ಕುರಂಜಾಲ್, ವಾಲಿಕುಂಜ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ನರಸಿಂಹಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಜೆ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೆರಳದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>