ಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ: ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ ರಾಜೇಗೌಡ
Chikkamagalur

