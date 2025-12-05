ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮಪುರ: ಅಪಾಯದಡಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಚಿಣ್ಣರು

ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನನೆಗುದಿಗೆ; ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪಾಲಕರ ಹಿಂದೇಟು
ವಿ.ವೀರಣ್ಣ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
ಧರ್ಮಪುರ ಸಮೀಪದ ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್‌ನಡಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು
ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನು
