ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ದುರ್ಗದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಾವಳಿ!

ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ, ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಸ್ವತ್ತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡದಂತೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಮಳಿಗೆ ತೆರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅನಧಿಕೃತ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ChitradurgaRoad Accident

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT