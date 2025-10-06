ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಸ್‌ ಕೊರತೆ; ತಪ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೋಳು

ಆಟೊ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಹಾವಳಿ, ಕಾಲೇಜು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:07 IST
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್‌ಹತ್ತಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್‌ಹತ್ತಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ
ತೀರಾ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್‌ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರುವ ಬಸ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು
ನಾಗರಾಜ್‌ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
