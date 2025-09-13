ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಮಾವಿನತೋಪು

ಟ್ರೀ–ಪಾರ್ಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ; ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್‌ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಭೋಗಿ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT