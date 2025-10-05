ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಯುವಕರಿಂದ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 50 ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:01 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:01 IST
ಯುವಜನರನ್ನು ವ್ಯಸನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ. 50 ಜನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.
– ರಂಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಡಾರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
Chitradurga

