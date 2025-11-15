ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿನಯ, ವಿಧೇಯತೆ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು

ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ; ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೈತ್ರಿ ಅವರು ಹೆರಿಗೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಎಂ.ಸಿ.ರಘುಚಂದನ್‌ ಅವರಿಂದ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು
Chitradurga

