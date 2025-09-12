ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ಕೋಟೆನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾವಲು

ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಮೆನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಭದ್ರತೆಕಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:11 IST
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಂಡಾರು ಅವರು ವಾಚ್‌ ಟವರ್‌ ಹತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು
Chitraduga

