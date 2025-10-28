ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ರೈತ ಸಂಘದ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:23 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:23 IST
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೋಮವಾರ ಶಾಸಕ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Chitradurga

