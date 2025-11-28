ಹಿರಿಯೂರು| ಕಡಲೆ; ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಹಿರಿಯೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದ್ದು, ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಯಲ್ಲಿನ ಲಡ್ಡು, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವಡೆ (ಬೋಂಡಾ)ಗೂ ಬೇಕಿರುವ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐಮಂಗಲ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನೀರಾವರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಂದಾಜು 9,000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಕುಸುಬೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಕಡಲೆಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆ.ಜಿ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ, ರೈತರು ಮಾತ್ರ 30ರಿಂದ 35 ಕೆ.ಜಿ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬೇಸಾಯ, ಕಳೆ, ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ, ಕೊಯ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 4,500ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಕರೆಗೆ ಆರೇಳು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆಯೇ (ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ ₹ 6.600– ₹ 6,800) ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಷ್ಟವಾಗದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಬ್ಬೂರಿನ ಯುವ ರೈತರಾದ ಟಿ. ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂತರಾಜ್ .</p>.<p><strong>‘ರೋಗ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ’</strong> </p><p>ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ತಗುಲದಂತೆ ರೈತರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಎಂ.ಎಲ್. ಪ್ರೊಫೆನೋಪಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಹೆಮಾಮ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಕ್ಲೋರ್ಫೈರಿಫಾಸ್ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊರಗು ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಜಿಂ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಮಾಂಕೋಜೆಬ್ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದಾಗ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 7ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>