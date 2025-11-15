ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದೇಶದ ಖಜಾನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ರೈತರು

ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ– ತೋಟಗಾರಿಕೆ ; ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:46 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:46 IST
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಸಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾರ
ದೇಸೀ ತಳಿಯ ಹೋರಿಗಳು
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನುಗಳು
Chitradurga

