ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹೊಸದುರ್ಗ| ತುಂತುರು ಮಳೆ; ಸಾವೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳದ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳು; ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ.
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಸೋಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಾವೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಸೋಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸಾವೆ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು
FarmersAgriculture

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT