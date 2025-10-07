ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಅಪೂರ್ಣ ಭವನದಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ..!

ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ; ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:19 IST
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್‌ ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು
ಎಚ್‌.ದಿವಾಕರ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ
Chitradurga

