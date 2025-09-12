ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಡಿಪೊ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ

ಇನ್ನೂ ನನಸಾಗದ ಕನಸು; ಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದಕ್ಕುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
ರಾಯಾಪುರ ಬಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಪೊ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಂಧ್ರಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಬಸ್‌ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು
ಜಾಫರ್‌ ಷರೀಷ್‌ ಸಿಪಿಐ ಮುಖಂಡ
Chitradurga

