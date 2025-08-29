ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹಿರಿಯೂರು: ದಶಕಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಹೊತ್ತು...

ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ ಡಿಪೊ
ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
25 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಡಿಪೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನೇ ಕಾಣದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ.  
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಕೆ.ಹಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯೂರು
15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20000 ಇತ್ತು. ಈಗ 75000 ದಾಟಿದೆ. ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಸ್‌ ಡಿಪೊ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿ.
ವಿನಾಯಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿರಿಯೂರು
BusChitradugaKSRTC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT