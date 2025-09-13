ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ: ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳದ ಬಸ್ ಡಿಪೊ

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ
ಸಾಂತೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂದೇಶ್ ಗೌಡ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಅಂಕಣಗಳು
ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಅಂಕಣಗಳು
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಪೊ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಬಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಡಿಪೊ ಎದುರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ವಸತಿಗೃಹವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
– ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಾಸಕ
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT