ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕಸದ ಕೊಂಪೆಯಾದ ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ

ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಡಿಎನ್‌ಬಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಎಂಆರ್‌ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಡಾ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ
ChitradurgaHealth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

