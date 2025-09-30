ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯುವಜನೋತ್ಸವ | ಯುವಜನ ಆಲಸ್ಯ ತೊರೆಯಲಿ: ರವಿ ಡಿ.ಚನ್ನಣ್ಣವರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಯುವಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ
ಇಂದು ರಾವಣರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಆಯುಧದಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗದ ಕುದುರೆ ಹೊರಡಬೇಕು.
ರವಿ ಡಿ.ಚನ್ನಣ್ಣವರ್‌ ಡಿಐಜಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಿಗೆ ಯಾರು ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮಬಲ ಆತ್ಮವಿಕಾಸ ಆತ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವೇ ನಮಗೆ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು. ಯುವಕರು ಬದಲಾದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಂಭು ಹೆಗಡಾಳ್‌ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಧಾರವಾಡ
