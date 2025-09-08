ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ | ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಒತ್ತುವರಿಯೇ ಅಡ್ಡಿ

ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಸಿಗದ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಮಾನ್ಯತೆ; ಇಲ್ಲದಂತಿರುವ ಎಎಸ್‌ಐ, ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ, ಪ್ರಸಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ
ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ
ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ
ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
