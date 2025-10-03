ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯದಶಮಿ ಮೂಲಕ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ತೆರೆ

ಶಮಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು; ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:01 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:01 IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು
ಅಂಬಾರಿ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರಗೇರಮ್ಮ ದೇವಿ 
ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ
ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಮಾರಮ್ಮ 
ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ ಉತ್ಸವಾಂಬ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ
ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
