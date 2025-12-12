ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಜಿನ ಕಚಗುಳಿ; ಮೈನಡುಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಚಳಿ

ಕುಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ, ಶೀತಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹರಸಾಹಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಲು ಬೇಡಿಕೆ
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಲು ಬೇಡಿಕೆ
Chitradurga

