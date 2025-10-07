ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ತೊಂದರೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಕಾಲುವೆಯ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರದೆ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವುದು
