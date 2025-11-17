ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಗೋಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ– ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

3 ಹಸು, 1 ಕರು ರಕ್ಷಣೆ, ದನದ 150 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸ ವಶ, ಮನೆ, ಶೆಡ್ ಜಪ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:27 IST
DakshinaKannada

