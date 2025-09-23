ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸರಳೀಕರಣ; ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಉತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಯಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ದರ್ಬೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ ಆಳ್ವ ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವರು.
-ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
