ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಕುಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮೈಸೂರು

ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್‌, ಕಾರ್ತಿಕ್‌, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
