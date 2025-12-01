ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ವಿವಿಧ ‘ಭವನ’ಗಳಿಗೆ ಬಹುವಿಧ ಗ್ರಹಣ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳದ ಯೋಜನೆಗಳು
ನೈನಾ ಜೆ.ಎ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:34 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ
DakshinaKannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT