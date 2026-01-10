ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ: ಡಿಕೆಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಿಡಿಪಿ | ಕರಾವಳಿ ಕೂಡುಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ: ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಿಡಿಪಿ | ಕರಾವಳಿ ಕೂಡುಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ: ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
ಜಿಡಿಪಿ | ಕರಾವಳಿ ಕೂಡುಗೆ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ: ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹ: ನೀರೂರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯ, ಮನತಣಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹ: ನೀರೂರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯ, ಮನತಣಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿ
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹ: ನೀರೂರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯ, ಮನತಣಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು–ಕರಾವಳಿ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು: ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ಗೆ HDK ಪತ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು–ಕರಾವಳಿ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು: ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ಗೆ HDK ಪತ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು–ಕರಾವಳಿ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು: ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ಗೆ HDK ಪತ್ರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾರವಾರ | ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ: ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸಂಗೀತ ಅಲೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾರವಾರ | ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ: ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸಂಗೀತ ಅಲೆ
ಕಾರವಾರ | ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ: ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸಂಗೀತ ಅಲೆ
DK ShivakumarMangaluruCoastal KarnatakaTourism

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT