ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾ, ಭಾರಿ ಮೋಸ: ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ವಂಚನೆ

ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:01 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:01 IST
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಧಿಕೃತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಅವರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದೀತು
ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಎಚ್‌., ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್‌
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಕೆ.ರವಿಶಂಕರ್‌, ಡಿಸಿಪಿ, ಅಪರಾಧ ತಡೆ ವಿಭಾಗ
Dakshina KannadavisaFraud case

