ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಶೋಧ ಚುರುಕು

ಮಂಗಳೂರು: ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಪ್ರಬೇಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕಪ್ಪೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಸಂಶೋಧಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸಮೀಪದ ಬೆಳುವಾಯಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ಸಮೀಪದ ಕಾಂತಾವರ ವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಬೇಧದ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಸಂತತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯೂ ಮೊಳಗಿದೆ. 

ಕಾಂತಾವರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತವು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕಾಣಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಅಂಬೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಶ್ ನ್ಯಾರೊ ಮೌತ್ಡ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ರೀ, ಮಂಗಳೂರು ಬರೋವಿಂಗ್, ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ ವೈಪಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಿಟರಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಬೆಳುವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೀ, ಬರೋವಿಂಗ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 

'ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಟೀಂ ಎಂಬ ತಂಡವಿರುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ–ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಶೋಧಕಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಜಾಯ್. 

'ಈಚೆಗೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ–ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳದ 'ಮಣ್ಣಪಾಪು' ಮನೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ್ದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಣ್ಣಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆ, ಮುರಕಲ್ಲು ಸಣ್ಣಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆ, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಚಿಮ್ಮುವ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಮೌಢ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ತಜ್ಞ ಗುರುರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. 

'ಮರ, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ನೀರು, ಕಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪೆ ಸಂತತಿ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಜಲಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಗ್