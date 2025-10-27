ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictdakshina kannada
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಶೋಧ ಚುರುಕು

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಘಟ್ಟದ ಹೊರಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ.
ಅರ್ಪಿತಾ ಜಾಯ್‌, ಸಂಶೋಧಕಿ
ಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಬದಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಬೇಧಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಇದೆ.
ಸಮ್ಮಿಲನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳುವಾಯಿಯ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಕ
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟ್ರೀ ಕಪ್ಪೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಿಟರಿಂಗ್ ಕಪ್ಪೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಲ್ ಫ್ರಾಗ್
