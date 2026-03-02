ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪುತ್ತೂರು: ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಡಿಲ ಪ್ರಸಾದ' ಸಂಭ್ರಮ

ಮಾತೆಯರಿಗೆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿಯ ಮಡಿಲು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:16 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:16 IST
