ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಸ್ತಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

ಕೆಮ್ಮಾರ ಶರೀಅತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಾತಿಮತ್ ಅಬೀರ ಸಾಧನೆ
ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
610 ಪುಟ | 2 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಳೇಗೇಟು ನಿವಾಸಿ ಫಾತಿಮತ್ ಅಬೀರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕುರಾನ್‌ ಪ್ರತಿ
