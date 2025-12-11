ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಜೆಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಸರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜೆಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಜೆಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಜೆಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಪರಿಸರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಜೆಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಪರಿಸರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Dakshina Kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT