ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೃಷಿಯ ಅವಸಾನ–ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಾನ್ನ: ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಾಯ್ರು

ತುಳು ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಾಯ್ರು ಕಳವಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:32 IST
