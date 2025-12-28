ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಣಗಳ ಓಟದ ಗತ್ತು: ಕಂಬಳದ ಗಮ್ಮತ್ತು

ನವ ವಿಧ, ನವ ವರ್ಷದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸಾರಿದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮ–ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಬಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅನಂತ ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪೇಟಾ ಮುಂದೆ ಕೋಲ ನೇಮಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
–ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ
