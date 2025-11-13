ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು– ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dakshina Kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT