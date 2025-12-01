ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಂಕನಾಡಿ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿಡದ ಗ್ರಹಣ

ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಪಡಿಪಾಟಲು
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಡಾಂಬರ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ
ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ
ಹೈಟೆಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಅರೆಬರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಭಕರ ಕಾರು ಚಾಲಕ
