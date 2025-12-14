<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಪುನಃ ವಿಮಾನಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಈ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿದೆ. ಮಾ.3, ಮಾ. 8 ಮತ್ತು 10, ಮಾ.15 ಮತ್ತು 17 ಹೀಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು 3.25 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 14ರಂದು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ವಿಮಾನಗಳ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>