ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು: ನವೋದ್ಯಮಿಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಸೆದ ಟೆಕ್ನೋವಾಂಜ

ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mangaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT