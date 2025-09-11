ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು: ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ‘ನೆರೆ’ ಸಮಸ್ಯೆ

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತದ ಚರಂಡಿ
ಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ
ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ
ನೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು.
– ನವೀನ್‌ಚಂದ್ರ ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
Dakshina Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT